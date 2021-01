Scuola e riaperture, Cirio: "Aspettiamo indicazioni dal Governo: ma serve chiarezza, per le famiglie e per le scuole"

La ricostruzione del sistema scolastico, minato dalla pandemia, è tra gli obiettivi strategici della Regione Piemonte per il 2021. L'ha detto il governatore Alberto Cirio parlando degli obiettivi che l'ente che lo vede alla guida ha per i prossimi mesi, su questo tema e non solo.

"Vogliamo soprattutto un recupero dal punto di vista qualitativo, seguendo due strade: un filone nell'edilizia scolastica, utilizzando le risorse europee sul risparmio energetico, l'altro mediante bandi precisi e specifici cui potranno partecipare tutti gli istituti piemontesi".

E aggiunge: "È partito oggi il progetto Scuola Sicura per il tracciamento del personale, e per la seconda e terza media garantiremo i test una volta al mese".



Sul rientro in classe, invece, ancora nessuna certezza: "La riunione di ieri con i presidenti di Regione è finita a mezzanotte e mezza - conclude Cirio - e non abbiamo ancora alcuna posizione chiara da parte del governo sulla riapertura il 7 gennaio".