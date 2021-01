Federico Lazzerini, il consulente italiano che piace a New York

"Il bravo Consulente? Deve capire i sogni e i bisogni delle persone” Un Consulente Marketing è un creatore di senso, un creatore di significato. Un mago della percezione: attraverso prodotti, brand, servizi.

Ci racconta Federico Lazzerini, tra i più potenti e conosciuti esperti di marketing in Italia, forte della celebre classifica di Forbes e di svariate campagne Marketing per Brand Italiani ed esteri. Proprio dall'estero, precisamente a New York su Lazzerini hanno messo gli occhi prima il celebre colosso Forbes, inserendolo nella classifica degli Under 30 Italiani, e successivamente anche testate "big" come Yahoo Finance e Cnbc raccontano del ventinovenne di Forte Dei Marmi come del più lucido giovane italiano, per quanto riguarda la Comunicazione naturalmente.

Lockdown, come sfruttare la crisi per innovare

Federico Lazzerini sta facendo strada. A partire dal lockdown. Lazzerini lo descrive con un fiume impetuoso di parole incoraggianti: “L’innovazione parte sempre dalla crisi”. L’intervista la potremmo anche chiudere qui, se non fosse che la sua visione del ‘pensa positivo’, del bicchiere mezzo pieno, della grande opportunità nascosta anche in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando è un insegnamento che vale la pena approfondire. In più, la vita di Federico Lazzerini, classe 1991, un percorso di continue ‘sliding doors’, cioè di momenti in cui la scelta giusta è stata determinante per arrivare al successo, è l’applicazione puntuale di questa visione. Che l’ha portato da Forte Dei Marmi, a diventare un Consulente Marketing e Digital affermato in tutta Europa, e adesso inizia ad uscire il suo nome anche a livello Internazionale.

“Questo periodo ci sta dando la possibilità di rallentare, di pensare. Ho ricominciato a suonare la chitarra, sto scrivendo il mio primo libro, che uscirà la prossima primavera in tutte le più importanti librerie d’Italia. Questo potenziale vuoto che è l’essere a casa va riempito con la creatività e l’intelletto, continuando comunque a lavorare forte. Abbiamo l’opportunità incredibile di avere di nuovo del tempo e se non usciremo da questa crisi avendo imparato qualcosa o avendo dato qualcosa allora questo virus avrà vinto due volte”.

È il momento di difficoltà, è il bisogno di adattamento e di cambiamento che spinge la creatività: “L’intelligenza collettiva sta emergendo in modo pazzesco in tutti i settori, basta vedere quello che si sta facendo per inventare e produrre nuove mascherine e nuove scelte per i consumatori. Ma anche nella comunicazione.

I consulenti Marketing stanno spingendo forte e oggi è sempre più evidente che l’identità digitale è molto più concreta e vera di quella reale. È un momento di grande esplosione per quello che riguarda IT e Marketing, e se qualcuno parla di me oltre manica sono molto orgoglioso ma tengo i piedi per terra".