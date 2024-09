TOdays Festival, il Comune: "Spettatori triplicati. In autunno bando per il 2025: chi vince sceglie la location"

Il Comune di Torino difende il TOdays Festival e lancia già lo sguardo al 2025: il bando per la prossima edizione verrà pubblicato in autunno. Dal 23 agosto al 2 settembre il parco della Confluenza ha ospitato 24 mila spettatori . A chiudere l'evento il concerto dei Massive Attack .

Le critiche

Ritardi nel bando

"Noi - ha aggiunto - siamo contenti di questa fase sperimentale: una città che non sperimenta non è viva. Tante volte bisogna sperimentare, anche per offrire delle soluzioni ai torinesi e turisti in grado di alzare l'asticella culturale, sociale e aggregativa". A diminuire la potenziale affluenza potrebbe essere stata la breve promozione pubblicitaria del Todays Festival, a causa dei ritardi nel bando.