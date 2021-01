Nichelino, stacca la luce e lascia moglie e figlio al buio pur di rientrare in casa: arrestato

Il tormento che dava alla donna (e al loro bambino di solo un anno) durava ormai da molto tempo, ma l'ultimo episodio ha portato le manette a scattare ai polsi di un egiziano di 22 anni, residente a Nichelino.



Già a Capodanno la donna era finita all'ospedale, dove i medici che l'hanno curata le avevano dato una prognosi di 7 giorni per le botte che le aveva inflitto il marito. Ma l'altra notte la situazione è ulteriormente precipitata: l'uomo ha cercato di introdursi in casa, ma la moglie non ha aperto la porta. Accecato dalla rabbia, il marito ha addirittura staccato la luce, lasciando al buio la moglie e il piccolo, pur di costringerla a uscire.



Si è poi nascosto in cantina, vicino ai contatori, in attesa che la donna scendesse a riavviare la corrente. Ma a trovarlo sono stati invece i carabinieri, che lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti.