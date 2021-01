In gioco per “Casa Giglio”, un successo l’asta delle palline decorate con i volti degli Immortali

L’asta delle palline dell’albero di Natale decorate con i volti degli Immortali, organizzata dal Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Villa Claretta a Grugliasco, è stata un grande successo.



L’iniziativa benefica ha permesso di raccogliere 5.022,58 euro da donare a “Casa Giglio”, onlus che dal 6 marzo del 2002 s’impegna in un progetto interamente dedicato ai bambini e ragazzi ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino e alle loro famiglie affinché tramite gli appartamenti, le Case Giglio, ubicati nelle vicinanze dell’ospedale, i piccoli pazienti e i loro genitori e familiari, che hanno minori possibilità economiche, possano usufruire di abitazioni idonee messe a disposizione a titolo totalmente gratuito.

Domenico Beccaria, presedente del Museo, ha commentato così il successo dell’asta: “Il vecchio cuore granata non manca mai all’appello. La generosità dei tifosi del Toro in soccorso di bambini, ragazzi e loro famiglie provati dalle malattie e di Casa Giglio Onlus che disinteressatamente si prodiga da anni per aiutarli. Siamo molto orgogliosi”.

Domani, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 18, presso i locali museali sarà consegnato l’assegno, con la cifra raccolta, alla signora Giuseppina Sgambellone, presidentessa di Casa Giglio Onlus. La consegna, nel rispetto delle norme vigenti disposte dal Governo a tutela della salute pubblica dovute all’emergenza Covid-19, avverrà in diretta Facabook sulla pagina del Museo del Toro (https://www.facebook.com/museodeltoro).