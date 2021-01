Anas, manutenzione impianti sul raccordo autostradale Torino-Caselle

Prosegue la manutenzione degli impianti tecnologici, di illuminazione e di segnalazione luminosa lungo gli svincoli del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per consentire l’avanzamento dei lavori, domani 8 gennaio saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso per Caselle e di uscita per Leinì dello svincolo 4 Caselle/Leinì lungo la carreggiata da Torino in direzione Caselle. La limitazione sarà in vigore dalle 8 alle 17.

Durante la chiusura delle rampe il traffico sarà indirizzato allo svincolo 3 – SP460.