Lite in corso Regina Margherita: accoltellato ragazzo di 19 anni, fermato uno degli aggressori

Un ragazzo è stato accoltellato ieri sera in corso Regina Margherita

Un giovane marocchino di 19 anni é stato accoltellato ieri sera in corso Regina Margherita, al culmine di un litigio che ha coinvolto altre due persone straniere.



Il giovane é stato colpito piú volte al collo, all'ascella e all'addome e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.



Dopo l'episodio, i carabinieri hanno subito fermato uno dei due aggressori, mentre il secondo é ancora libero, in fase di identificazione.