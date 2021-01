Croce Verde Torino: nel 2020 un servizio ogni 7 minuti, ma il Covid ha rallentato le procedure

Nel 2020 l'associazione ha operato con 12 postazioni destinate al servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 . Tra gennaio e settembre sono stati svolti 55.677 servizi di cui 33.989 per il sistema di emergenza-urgenza, con una media di un servizio ogni 7 minuti (240 servizi al giorno, di cui 150 in urgenza).

"Ho visto con i miei occhi il vostro impegno, i cittadini hanno fiducia in voi. Grazie per il vostro straordinario aiuto e la vicinanza al territorio". Così la sindaca Chiara Appendino , che stamattina con un videomessaggio ha voluto ringraziare la Croce Verde Torino , in particolare per aver contribuito alla gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

"Da inizio pandemia - spiega Salvatore Bucca, direttore dei servizi di Croce Verde Torino - c'è stata una maggiore tutela nei confronti delle persone più fragili, abbiano detto ai volontari di scegliere se venire o meno in sede ma quasi tutti hanno dato la loro disponibilità. Durante la prima ondata abbiamo avuto due dipendenti e due volontari contagiati, nella seconda circa una trentina di contagi, ma siamo convinti che nessuna abbia contratto il virus in sede, dove i controlli igienico-sanitari sono rigorosi. Purtroppo é cambiato il modo di lavorare, bisogna vestirsi in un certo modo, non é semplice comunicare con i pazienti per non parlare dei processi di sanificazione".

Con la pandemia sono diminuite le corse delle ambulanze e ciò è anche dovuto ai tempi necessari per igienizzare strumenti e mezzi. Al termine di ogni servizio, infatti, occorre pulire manualmente con alcool, procedere alla vaporizzazione, tenere l'ambulanza chiusa 5 minuti e quindi areare per 30 minuti. In definitiva ogni ambulanza sta ferma circa 40 minuti. Nelle giornate più tranquille sono stati utilizzati 50-60 kit di dispositivi di protezione individuale, fino a 150 nelle giornate più intense. Al 31 luglio 2020, per i dpi sono stati spesi 250 mila euro, con un costo giornaliero di circa 1.700 euro.