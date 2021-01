Evade dai domiciliari per fare la spesa, picchia una cassiera e chiama la polizia: arrestata

Ha violato i domiciliari per recarsi al supermercato, aggredito una cassiera e infine anche chiamato la polizia proprio a causa del diverbio. La protagonista è una donna di 36 anni, italiana, che venerdì mattina è uscita di casa per fare la spesa con la madre in Barriera di Milano, nonostante il divieto.

Qui, scoppiato un alterco alle casse, la donna ha preso a schiaffi una dipendente dell'esercizio, per poi chiamare le forze dell'ordine, volendo far valere le proprie ragioni.

Al loro arrivo, gli agenti hanno ricostruito l'accaduto e arrestato la colpevole per evasione.

A novembre e dicembre la donna era già stata denunciata per lo stesso motivo in altre due circostanze.