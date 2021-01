Maltrattamenti in una materna a Rivoli, Aief: "Sia approvata la legge sulla videosorveglianza"

“Il caso delle due maestre di una scuola materna di Rivoli, indagate per episodi di violenza verbale e maltrattamenti fisici su bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, lascia emergere fatti gravi e inammissibili", dichiara Tommaso Varaldo, presidente dell’Associazione Infanzia e Famiglia - AIEF. "Siamo pronti a sostenere sia dal punto di vista psicologico sia legale le famiglie vittime di queste violenze, mettendo a disposizione i nostri volontari e i professionisti. Lanciamo un appello a tutte le forze politiche affinché la legge sulla videosorveglianza nelle strutture per minori, anziani e disabili, attualmente bloccata in Parlamento, venga approvata quanto prima".