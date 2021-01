Comune, Magliano: "Via Morandi sacrificata sull'altare del bilancio"

"La giunta Appendino calpesta per l'ennesima volta le periferie di Torino". A dirlo è il capogruppo dei Moderati in Comune, Silvio Magliano, commentando l'addio della sede della Municipale di via Morandi.

"Ora - spiega Magliano - il vastissimo territorio della Circoscrizione 2 dovrà accontentarsi di una sola sede, quella di via Pinchia, i cui locali versano attualmente in condizioni tali da richiedere interventi di ristrutturazione immediati. Se per via Morandi si erano ipotizzati interventi per 750mila euro, quanto dovremo spendere per la nuova sede? Sono molto preoccupato per l'operatività quotidiana (come gestiremo le segnalazioni in arrivo dal territorio della ex Circoscrizione 10? Andranno in coda rispetto a quelle della 2?) e sono altrettanto preoccupato per il quartiere Mirafiori Sud, che paga anni di errori, a partire dall'accorpamento delle due Circoscrizioni. Dopo il comando dei Carabinieri, sportelli bancari, poste e altri servizi, Mirafiori Sud dice oggi ufficialmente addio all'ennesimo servizio e all'effetto deterrente che garantiva. A verbale la Sindaca ha creduto di dover ribadire l'ovvio, cioè che in zona l'attività della Municipale resterà invariata. Quale sarà la nuova destinazione per la struttura di via Morandi, invece, ancora non è dato sapere. I Cinque Stelle, a parole fautori del policentrismo, hanno dimostrato per l'ennesima con i fatti il loro totale disinteresse per le periferie".