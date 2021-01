Ripristino in tempi rapidissimi dell'area giochi di via Somalia vandalizzata nei giorni scorsi

Un grave atto di vandalismo ha reso inutilizzabile un'area giochi in via Somalia nel quartiere Mirafiori, nelle adiacenze del palazzetto "Le Cupole" e dell'asilo nido "I gabbiani". Ignoti durante la notte tra il 10 e l'11 gennaio hanno danneggiato e rimosso gran parte delle piastrelle in gomma sottostanti le attrezzature.

I tecnici dell'Area Verde della Città, collaborando con la Circoscrizione 2 e mediante ditta appaltatrice, stanno già provvedendo nella giornata odierna al ripristino della pavimentazione anti-trauma dell'area. Una volta concluso l'intervento, sarà subito possibile utilizzare l'area in sicurezza.

"Gli uffici comunali stanno cercando di intervenire quanto più possibile in tempi molto rapidi, ogniqualvolta siamo di fronte a vergognosi atti di vandalismo come questo, perpetrati ai danni delle aree gioco - ha dichiarato l’assessore al Verde Alberto Unia - L'obiettivo è quello di mandare un messaggio di grande attenzione da parte dell'Amministrazione, inducendo i cittadini a rispettare i beni pubblici e aiutare il Comune a prendersene cura”.