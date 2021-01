È stato condannato in appello a 9 anni e 2 mesi di carcere l'ottantenne accusato di aver sequestrato la figlia del giugno 2006 di averla fatta stuprare da due uomini Incappucciati nelle campagne di Moncalieri.

L'uomo in primo grado era stato condannato a 11 anni e mezzo. il pg aveva chiesto una condanna a 9 anni e mezzo per violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Coloro che stuprarono la figlia non sono mai stati identificati.