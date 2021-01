Gaffe di Salizzoni in diretta: "Chiamparino è uno str...". Poi si scusa

Clamoroso incidente diplomatico questa mattina durante la seduta online della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Il vicepresidente e possibile candidato sindaco a Torino per le prossime elezioni, Mauro Salizzoni, insulta al telefono l'ex sindaco e governatore Sergio Chiamparino, senza accorgersi di avere il microfono aperto.

"Chiamparino è uno str..." la frase incriminata. Pronunciata da Salizzoni probabilmente riferita all'intervento dell'ex sindaco che ieri aveva lanciato la proposta di candidare a Torino Stefano Lo Russo come sindaco e lasciando a Salizzoni il ruolo di capolista.

A riferire dell'incidente sono stati alcuni consiglieri regionali che stavano partecipando ai lavori della Commissione. Salizzoni, invitato a controllare se avesse il microfono aperto, ha capito in pochi istanti cosa fosse successo e ha chiesto di intervenire per chiedere pubblicamente scusa a Chiamparino. "Non ce n'era bisogno", è stata la replica dell'ex sindaco, che ha chiosato: "Io non ho sentito niente".