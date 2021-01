Attualità |

Altro caso di positività al Covid, Reale Mutua Basket Torino sospende ogni attività

Posto in isolamento fiduciario il gruppo squadra fino al 26 gennaio

Reale Mutua Basket Torino sospende ogni attività a causa del Covid

La Reale Mutua Basket Torino continua a fare i conti con il coronavirus. Dopo il caso di Cappelletti, scoperto poco prima della gara di sabato contro Milano, altru due giocatori erano risultati positivi dai controlli effettuati nella giornata di lunedì. E adesso, a seguito dell’insorgenza di un’ulteriore positività rilevata dopo un nuovo ciclo di tamponi, l’Asl Città di Torino ha disposto la sospensione di ogni attività agonistica. Contestualmente è stato posto in isolamento fiduciario il gruppo squadra fino a tutto il 26 gennaio compreso. Un problema che costringerà al rinvio di numerose gare di campionato, in un gennaio già zeppo di impegni, tra partite in calendario e recupero di turni non disputati.

redazione

