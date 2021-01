Non accetta la fine della relazione amorosa e aggredisce la ex convivente: arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno tratto in arresto per atti persecutori e lesioni personali un cittadino straniero di 37 anni. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio a Strambino , nell’hinterland torinese.

L’uomo si è introdotto furtivamente nell’abitazione della ex convivente dopo aver forzato una finestra del primo piano. Una volta in casa ha tolto il telefono cellulare alla donna per impedirgli di chiamare i soccorsi, ma questa è riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada chiedendo aiuto.