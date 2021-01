Festa di compleanno con 40 persone in una tensostruttura di Orbassano: multe per tutti

Una festa di compleanno con 40 persone, in barba a ogni regolamento anti Covid. E' quello che hanno scoperto i carabinieri che sono intervenuti l'altra sera a Orbassano, all'interno di una tensostruttura di 300 metri quadri realizzata su un terreno appartenente a un pregiudicato della zona.

Sul posto, oltre a 26 adulti e 13 minorenni, erano state allestite addirittura una cucina per i pasti, un bar, un'area ristoro e l'impianto per la musica. Tante le famiglie della zona presenti, tutte abitanti in un insediamento abusivo poco distante. Tutti i presenti sono stati multati.