Al Museo Casa Don Bosco una mostra per don Paolo Albera a cent'anni dalla morte

Una mostra intitolata a don Paolo Albera, secondo successore di don Bosco, in occasione del centenario della sua morte (29 ottobre 1921) e dell'anno 2021 a lui dedicato. Accade al Museo Casa Don Bosco di Torino, che inaugurerà ufficialmente l'allestimento sabato 30 gennaio a partire dalle ore 9, con la celebrazione eucaristica in Basilica presieduta dal Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Rete 7 e sulla pagina Facebook del museo.

"Don Albera è per noi un grande modello di amore a don Bosco - commenta Artime -. Sarà di ispirazione anche in questo tempo che stiamo vivendo, con la prima pandemia globale che condiziona la vita di tutti i paesi a livello planetario, i cui effetti a lunga durata per ora possiamo solo immaginare con larga approssimazione".

La mostra, composta di 29 postazioni, si sviluppa nel piano interrato del museo, sede del primo refettorio dei ragazzi dell’oratorio, dal 1854 al 1858.



Un'anticipazione del percorso espositivo è disponibile al sito: https://donalbera.museocasadonbosco.it/. Fino al 14 gennaio 2022.