Nuova vita per la "clessidra" di corso Turati: al via i lavori per un'area verde a un passo dal centro

Al via i lavori nella "clessidra", quell'area verde che sorge quasi al confine tra la Crocetta e Santa Rita, in coincidenza con largo Orbassano e corso Turati (ai due estremi) e che nei piani del Comune si prepara a diventare un nuovo polmone verde della città, ma con caratteristiche di vivibilità e riqualificazione superiori a quelle attuali, che lo vedono ancora piuttosto brullo e senza particolari servizi.

"La Circoscrizione 1 ha promosso un percorso di partecipazione per cui i cittadini sono stati coinvolti nella progettazione di questo spazio. Dopo un percorso di qualche anno, abbiamo stanziato le risorse e ora quest'area verde sarà ridisegnata con spazi dedicati", spiega la sindaca Chiara Appendino.





Un primo solco sta segnando la strada per l'attraversamento e la mobilità alternativa. L'area dovrebbe essere pronta per la fine dell'estate. "Le grandi infrastrutture in passato hanno spesso lasciato dietro di sé dei luoghi-non luoghi come questo enorme prato - aggiunge l'assessora alla Viabilità, Maria Lapietra -. Un'area che non era utilizzata da nessuno, ma ora possiamo realizzare un sogno dei cittadini: ci sarà un percorso ciclopedonale, con altre zone per attività sportive. Dai tavoli da ping pong ai campi da basket e molto altro".



Visto il passaggio interrato della ferrovia, però, sotto la "clessidra" non c'è molto terreno. Ecco perché saranno realizzate delle collinette artificiali, così da recuperare superficie e spessore. "Sarà una zona per fare educazione ambientale, ma anche per ospitare orti urbani - aggiunge Lapietra -, inoltre sarà realizzata una grande area cani".

"Finalmente sono iniziati i lavori e i residenti saranno contenti, così come i ragazzi, visto che anche le scuole qui vicino potranno utilizzare l'area - aggiunge l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia -. Sono molto soddisfatto di veder iniziare questi lavori, che credo dureranno anche meno dei 240 giorni previsti".