Oltre cinque chili e mezzo di cocaina nascosta nel cruscotto dell'auto: due persone arrestate a Susa [VIDEO]

Insospettiti, li hanno seguiti, fermati e controllati: si tratta di due cittadini di origine albanese, residenti rispettivamente a Susa e in provincia di Milano. Nella vettura dell’uomo che vive a Susa è stato scoperto il pacco che si erano poco prima scambiati, all’interno del quale era contenuta cocaina del peso di oltre un chilo.

Nella vettura del corriere milanese i carabinieri sono stati invece attirati dal cruscotto, che non sembrava ben fissato. Infatti al suo interno, tra l’autoradio e il volante, era ricavato un vano in cui erano stati occultati altri cinque chili e mezzo di cocaina suddivisa in 3 panetti da un chilo e 5 panetti da 500 grammi.