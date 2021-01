Crisi da Covid, sabato i volontari di Sol.Id Onlus donano pacchi alle famiglie bisognose

Questo sabato i volontari dell’associazione Sol.Id Onlus effettueranno la consueta distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie torinesi bisognose, sempre di più tra lockdown e chiusure forzate. "Sabato pomeriggio, in via Cellini 22, ci metteremo a disposizione delle persone in difficoltà con una grande distribuzione alimentare - hanno annunciato i volontari di Sol.Id -. È doloroso vedere come le famiglie italiane bisognose siano aumentate a sproposito nell’ultimo anno. Abbiamo ricevuto tantissime richieste di aiuto, non solo da pensionati e disoccupati, ma anche da famiglie con un attività che, in questo periodo sono costretti a lavorare a singhiozzo e non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena”.