A Mirafiori come nella jungla, in piazza Santi Apostoli l'erba alta arriva al metro e mezzo [FOTO]

Da Mirafiori arrivano buone notizie, come il nuovo campo per sport e attività all'aperto nel Parco Colonnetti inaugurato sabato scorso, ma lanche problemi legati al taglio dell'erba, che continua ad essere un punto dolente in parecchi giardini della cintura sud.

Erba alta un metro e mezzo

Se la questione legata alla 'giungla' di via Geyomonat è stata risolta già alla fine di agosto, restano ancora problemi nei giardini di via Plava ma soprattutto in piazza Santi Apostoli, dove l'erba alta in diversi punti arriva al metro e mezzo di altezza.

Stiamo parlando dell'area che si trova al fondo di via Farinelli, nei pressi del capolinea della linea 71 della Gtt, a pochi passi dall'Area 13, il centro commerciale rinato a nuova vita nel marzo dello scorso anno. Al fondo di via Morandi si trova un piccolo giardinetto in condizioni più che accettabili sia per quanto riguarda le giostrine che il verde, ma a poche decine di metri c'è un'area completamente circondata dall'erba alta, che in certi punti pare simile alla savana di cui Emilio Salgari parlava in alcune sue opere.

Atteso con ansia lo sfalcio

Non c'è il rischio che Sandokan possa spuntare fuori da dietro qualche arbusto, ma se qualcuno porta il proprio cane a farsi un giro deve tenerlo stretto al guinzaglio, altrimenti rischia di non trovarlo più, se si infila in mezzo al verde. E c'è da stare poco allegri se pure qualche bambino provasse malauguratamente a correre in mezzo all'erba alta.

Per l'inizio di settembre era stato annunciato il taglio del verde in tutti i giardini e le aree pubbliche della Circoscrizione 2, ma siamo arrivati all'11: chissà se in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico la situazione tornerà sotto controllo e l'erba verrà sistemata a dovere: molti residenti di Mirafiori sud si lamentano di essere considerati cittadini di serie B.