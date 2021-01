Dal Consiglio sei bandi per gli studenti

Il Consiglio regionale del Piemonte, con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ha rinnovato anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’offerta formativa rivolta agli studenti piemontesi proponendo sei bandi di concorso. Nonostante l'emergenza covid l'iniziativa, che negli anni ha riscosso grande successo, non si ferma.

Questi i concorsi proposti alle scuole: “Ambasciatori del Consiglio regionale”, "Le note del Cuore", il "Premio Gianni Oberto", "Diventiamo cittadini Europei", "Cultura della Legalità e dell’uso responsabile del denaro" e il "Progetto di Storia contemporanea".