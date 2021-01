Un defibrillatore installato al Valentino dopo la morte di un avvocato. Magliano (Moderati): "Bene, ma è stata impresa titanica"

È stato inaugurato questa mattina al parco del Valentino un defibrillatore installato dall'Associazione italiana cuore e rianimazione "Lorenzo Greco" è da "Specchio dei tempi".

Il defibrillatore è stato posizionato davanti al circolo canottieri Cerea a due anni dalla richiesta. A sbloccare l'iter burocratico è stata la morte dell'avvocato Luca Zambelli, stroncato 10 gennaio da un infarto all'interno del parco. Un decesso su cui è stata aperta un'inchiesta.

Sull'inaugurazione tardiva è intervenuto il capogruppo dei Moderati in Comune, Silvio Magliano: "Una montagna da scalare fatta di burocrazia: questo l'ostacolo che si trova di fronte chiunque intenda far collocare, sul territorio cittadino, un nuovo defibrillatore. Sembra davvero che le istituzioni facciano di tutto per rendere impercorribile l'iter per dotare il nostro territorio e i nostri parchi di dispositivi in grado di salvare vite".