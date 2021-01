Cultura, quali prospettive per il futuro? Se ne parla con il Rotaract Torino Sud e Sud Ovest

Il Rotaract Torino Sud e Sud Ovest in interclub con il Rotary organizza l'evento online Analisi e prospettive 2021 per il mondo della cultura a Torino, in programma domani, lunedì 25 gennaio, alle ore 20.45.



Relatori della serata saranno Alessandro Bollo, direttore del Polo del'900, e Marta Valsania, segretario generale AGIS Piemonte.

Un dibattito virtuale, su piattaforma Zoom. che permetterà di comprendere più da vicino lo stato di salute della cultura torinese e le prospettive di ripresa per un settore così strategico per il territorio.

Coloro che fossero interessati alla partecipazione, possono mettersi in contatto direttamente con il presidente del Rotaract Torino Sud e Sud Ovest Andrea Savino per ricevere il link alla piattaforma (dott.andreasavino@gmail.com).