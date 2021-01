Badante ubriaca entra in casa dell'ex assistito disabile: arrestata

Una donna di 38 anni, con precedenti di polizia e sotto l'effetto dell'alcol, si è introdotta all’interno dell’abitazione di un suo ex assistito affetto da distrofia muscolare, residente al Lingotto. Una volta in casa ha tentato di colpirlo con un bastone, ma, in sua difesa, è intervenuta l’attuale badante, che è riuscita a frapporsi tra i due e a chiamare i soccorsi.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare la donna, che non ha fornito una spiegazione al gesto compiuto. Arrestata per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.