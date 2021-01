Carmagnola rinvia la Fiera Primaverile a causa dell'emergenza Covid

Il proseguimento della pandemia di Covid-19 impone il prolungarsi dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del contagio, tra le quali anche lo stop alle fiere. Il DPCM 14 gennaio 2021 impone infatti il blocco delle fiere e sagre sino al 15 febbraio, oltre ad una serie di limitazioni agli spostamenti e alle attività consentite, secondo il sistema delle fasce.

Alla luce della situazione attuale e considerato che la realizzazione di una manifestazione come la Fiera di Primavere richiede mesi di preparazione, il Comune di Carmagnola non ritiene di poter proporre al pubblico il tradizionale appuntamento della fiera primaverile, prevista per il mese di marzo 2021. Auspicando tuttavia il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Paese, rimane aperta la possibilità di organizzare l’esposizione delle macchine agricole e le mostre zootecniche più avanti nel corso dell’anno.

Dichiara l’Assessore alle Attività Produttive, Gian Luigi Surra: “Purtroppo al momento non ci sono le condizioni per poter garantire lo svolgimento della manifestazione nel mese di marzo. L’incertezza sugli sviluppi della pandemia e dei provvedimenti che saranno presi a livello nazionale non ci consente di programmare con serenità la manifestazione. C’è la volontà però di non perdere del tutto l’edizione. Sperando in un miglioramento della situazione, cercheremo di proporre una versione estiva o autunnale della manifestazione, in modo da garantire agli operatori e al pubblico una manifestazione interessante e sicura”.