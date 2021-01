Anarchici, notificati 18 avvisi di chiusura indagini preliminari a Torino, Cuneo e Milano

Sgombero all'asilo occupato di via Alessandria, a febbraio 2019

La digos sta notificando in queste ore a Torino, Cuneo e Milano 18 avvisi di chiusura delle indagini preliminari ad altrettanti militanti anarchici coinvolti nell’operazione Scintilla, che nel febbraio 2019 portò allo sgombero dell’ex Asilo di via Alessandria, a Torino.

In 16 dei 18 avvisi il reato contestato dalla Procura di Torino è l'associazione sovversiva, per i restanti due istigazione a delinquere. Dopo lo sgombero dell’ex Asilo, la digos aveva arrestato sette militanti anarchici, accusati di aver promosso, costituito, organizzato e partecipato a un'associazione sovversiva "diretta a influire sulle politiche nazionali in materia di immigrazione attraverso la ripetuta distruzione dei Cie/Cpr (…) con atti di violenza e intimidazione nei confronti delle imprese impegnate nella gestione delle strutture di accoglienza".