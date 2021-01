Alpignano, cittadinanza onoraria per la senatrice a vita Liliana Segre

Cittadinanza onoraria ad Alpignano per la senatrice a vita Liliana Segre , sopravvissuta ai campi di concentramento e custode della Memoria.

“A conclusione dell'odierna seduta del Consiglio Comunale consegno, con un'ideale abbraccio, alla Senatrice a Vita Liliana Segre, la Cittadinanza Onoraria, ringraziandola perché con la sua vita ed il suo vissuto rappresenta un esempio per il nostro Paese, per le generazioni presenti e per quelle future”. Così il sindaco, Steven Giuseppe Palmieri, ha annunciato nelle scorse ore il conferimento dell'onorificenza.