Una petizione per riavere l'ambulatorio odontoiatrico in via Farinelli

L'ambulatorio Asl di via Farinelli (immagine d'archivio)

Riattivare un ambulatorio specialistico di odontoiatria presso l'Asl di via Farinelli. E' la richiesta oggetto di una petizione lanciata dalla Lista Civica La Piazza tra i residenti di Mirafiori Sud, che usufruiscono quotidianamente del presidio sanitario.

"Il distretto Sud-Ovest - spiegano i proponenti - è l'unico dei quattro a non disporre di questo servizio né presso la sede principale né presso le sedi secondarie di via Monginevro e via Gorizia".

"Ritenendo - proseguono - che le cure odontoiatriche rientrino a pieno titolo tra i servizi che ogni struttura territoriale deve offrire, nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello", si sollecita quindi l'Asl a dotare via Farinelli di un nuovo ambulatorio, anche considerando l'elevata età media degli abitanti della Circoscrizione 2.