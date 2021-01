Vax Trust, l'Università scende in campo per combattere la diffidenza della gente nei confronti dei vaccini

In principio erano i No Vax, movimento di pensiero (alimentato dal Web e non solo) che si opponevano alla somministrazione dei vaccini, soprattutto sui bambini, anche se all'epoca si parlava dei vaccini - per così dire - "tradizionali" e quindi ormai consolidati. Ma se la vicenda era già esplosa in tutta la sua complessità, oggi che siamo di fronte a una pandemia e che i rimedi sono messi in campo contro il temibile Covid-19, ecco che la posta in palio diventa ancora più elevata.

Ed ecco perché anche l'Università di Torino decide di scendere in campo, con un programma ribattezzato "Vax-trust", nuova iniziativa di ricerca di UniTo, finanziato dai fondi europei di Horizon 2020 e dedicato allo studio dell’esitazione di genitori e professionisti della salute nei confronti dei vaccini per l’infanzia.



"Il progetto era nato già prima della pandemia che stiamo vivendo e non ha come obiettivo specifico i vaccini contro il Coronavirus - dice Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino - ma siamo partiti da quelli per l'infanzia, partendo da dubbi e perplessità delle famiglie, in particolare su utilità, rischi e rapporto costi benefici. Un problema che esisteva già prima dell'emergenza Covid".



"Siamo ricercatori, scienziati ed educatori - aggiunge - e vogliamo riflettere anche sui percorsi di formazione per l'area sanitaria, per trasmettere maggiore fiducia della società nei confronti dei vaccini. Anche perché la ricerca scientifica non deve essere autoreferenziale, ma deve puntare a migliorare la vita di tutti noi".

I numeri di ricerche recenti, infatti, vedono il Piemonte sostanzialmente allineato ai dati nazionali, dunque con un tasso di vaccinazione infantile che non brilla, tanto che negli ultimi anni si è fatta fatica ad arrivare alla copertura del 95%. E sulla consapevolezza della categoria delle donne in gravidanza, solo l'80% delle future mamme erano propense alla vaccinazione.



Due, in particolare, i progetti che vedranno impegnato l'ateneo per i prossimi tre anni: uno studio della relazione fra personale sanitario e genitori, realizzato all'interno degli ambulatori pediatrici (e che in quei luoghi sarà studiata, a cura dello staff del professor Mario Cardano) e la sperimentazione di un insieme di innovazioni nel percorso di studi di laurea in Medicina e chirurgia, pensate per accrescere nei futuri medici le competenze vaccinali e quelle "relazionali" utili a contrastare la diffidenza delle persone verso i vaccini, diretto dalla professoressa Roberta Siliquini.