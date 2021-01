Erano aperti, con molti clienti all'interno, seduti e intenti a consumare pasti e bevande. Come se non ci fossero le restrizioni anti-Covid.

Ecco perché i carabinieri hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni due bar di Carmagnola, sorpresi a ignorare le regole dettate dagli ultimi dpcm. Multe salate anche per i titolari dei due esercizi, così come per gli avventori sorpresi all'interno.