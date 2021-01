Traves, artigiano morì dopo essere caduta da una scala: imputato il sindaco

Un artigiano morì dopo essere caduto da una scala mentre svolgeva dei lavori nella piazza del paese per conto del Comune, e il sindaco viene processato per omicidio colposo: il caso si aprirà lunedì a Ivrea.

Antonio Cagliero, ex primo cittadino di Traves, è stato citato per l'udienza preliminare. Il 6 dicembre 2016 l'artigiano Giacomo Garbolino si stava occupando del raddrizzamento di un abete per consentire la posa delle luci natalizie. Precipitò dalla scala e riportò una lesione fatale alla testa. Al sindaco la procura rimprovera di non avere valutato con sufficiente attenzione i requisiti tecnico-professionali dell'artigiano (l'oggetto sociale della sua ditta era la realizzazione di impianti elettrici) e di non avere coordinato l'intervento in modo da garantire la sicurezza.

I familiari della vittima intendono costituirsi parte civile con l'avvocato Paolo Pavarini.