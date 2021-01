Cavallerizza Reale, comitato pronto a referendum abrogativo se passa il piano di riqualificazione

Un referendum abrogativo in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera riguardante il Pur (Piano Unitario di Riqualificazione) della Cavallerizza Reale, che andrà in aula lunedì per il voto.

E' quello che intende proporre La Società della Cura, gruppo che raccoglie movimenti e realtà del mondo associativo torinese, per "salvaguardare il bene Patrimonio Mondiale Unesco, che dev'essere nella sua interezza un bene culturale di proprietà pubblica e oggetto della nostra cura". Per il gruppo di associazioni "in perfetta continuità con la Giunta precedente, il cui obiettivo era facilitare la privatizzazione della Cavallerizza Reale, anche questo Pur intende ammettere tutti gli usi più attraenti e convenienti per gli investitori privati".

Da qui un "ultimo appello ai consiglieri comunali affinché non votino la delibera". In caso contrario il gruppo è pronto a costituire il Comitato promotore per un referendum abrogativo della delibera.