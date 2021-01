Il Teatro Regio festeggia in streaming e su Sky i 125 anni della sua "Bohème"

Nel 125° anniversario della prima assoluta a Torino, il 1° febbraio 1896, La bohème di Giacomo Puccini torna al Teatro Regio con un nuovo allestimento che riprende fedelmente i bozzetti e le scene originali. Senza pubblico, l’opera viene proposta in prima visione esclusiva su Classica HD (Sky, canale 136) oggi, sabato 30 gennaio, alle ore 21:30 e in replica il 31 gennaio alle ore 15, e in streaming sul sito del Teatro Regio (www.teatroregio.torino.it) il 1° febbraio alle ore 20.

Sul podio dell’Orchestra e del Coro ci sarà il maestro Daniel Oren, che già aveva diretto nel 1996 l’edizione del “centenario”. Il nuovo allestimento, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, le scene a cura di Leila Fteita e i costumi a cura di Nicoletta Ceccolini, ripropone l'intero impianto scenico realizzato da Adolf Hohenstein nel 1896, e custoditi da Archivio Storico Ricordi.

Il Coro è istruito da Andrea Secchi, Rinaldo Rinaldi è pittore scenografo e le luci sono di Andrea Anfossi.

Il capolavoro di Puccini sarà interpretato da un cast di voci fresche con Maria Teresa Leva nei panni di Mimì e Iván Ayón Rivas in quelli di Rodolfo, Hasmik Torosyan come Musetta e Massimo Cavalletti Marcello e poi Tommaso Barea (Schaunard), Alessio Cacciamani (Colline) e Matteo Peirone (Benoît e Alcindoro).