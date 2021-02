Alpignano, sindaco e giunta comunale firmano la proposta di legge contro la propaganda nazifascista

L’iniziativa di legge, promossa dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema, ha per oggetto “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, e si pone l’obiettivo di introdurre un nuovo articolo nel codice penale, e di modificarne un altro, rafforzando le sanzioni previste per chiunque diffonda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, con un ulteriore inasprimento della pena se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale o veicolato attraverso strumenti telematici o informatici.



Anche ad Alpignano è disponibile il modulo per la raccolta firme relativo al progetto di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Per firmare occorre recarsi presso l'ufficio elettorale del Comune di Alpignano, senza nessun appuntamento, in orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 - martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30).