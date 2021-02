James Dean abita a Pino Torinese. corse clandestine come in Gioventù bruciata, ma con l'auto di papà

Corse clandestine a bordo di bolidi rombanti. Come in Gioventù bruciata, solo che invece di James Dean, a sfidarsi, c'erano alcuni ragazzi di Pino Torinese che per la competizione avevano avuto l'unica possibilità di utilizzare la macchina di papà. Come circuito di gara, invece, le strade cittadine, quindi mettendo a rischio non solo pedoni e passanti, ma anche le altre vetture che potevano transitare in quel momento.

A fermarli sono stati i carabinieri che effettuavano alcuni controlli con un posto di controllo in via dei Colli - strada Panoramica: hanno sentito un rombo di motori già a una certa distanza e, subito dopo, hanno visto arrivate a forte velocità due macchine che gareggiavano tra loro. I “piloti”, due ventenni, sono stati bloccati mentre la strada in quel momento era affollata di donne, bambini, podisti e ciclisti. Le autovetture, risultate intestate ai rispettivi genitori, sono state sequestrate e le patenti ritirate e inviate alla Prefettura per la sospensione.



Entrambi i denunciati sono stati anche sanzionati amministrativamente per essere usciti dal Comune residenza senza giustificato motivo, in violazione delle norme anticovid.