L'ascensore del palazzo è fuori servizio, donna con disabilità "chiusa in casa" dal 20 gennaio

Una situazione tanto grottesca quanto grave ed emblematica è quella che sta vivendo Maria Naum, donna con disabilità motoria residente al primo piano di un palazzo in zona Mirafiori Sud. Un guasto non ancora riparato all'ascensore, infatti, la sta costringendo a restare in casa dallo scorso 20 gennaio; sulla porta dell'impianto, nel frattempo, è stato appeso un cartello con la scritta “Fermo per manutenzione straordinaria”.

La situazione, nonostante ripetute segnalazioni, non si è ancora sbloccata causando gravi problemi di mobilità e autonomia della diretta interessata: “Io e mio fratello - spiega Naum – abbiamo sollecitato più volte l'amministratore di condominio a intervenire ma non è stato fatto ancora nulla. Essendo in carrozzina non posso scendere le scale senza l'aiuto di qualcuno: fortunatamente sono in smart working ma spostarsi in libertà resta comunque un problema”.