Torino oltre al 50% di raccolta differenziata, Legambiente: "Gli obiettivi di legge sono ancora molto lontani"

La Sindaca Chiara Appendino ha annunciato ieri con un post social che nel 2020 Torino ha superato quota 50% di raccolta differenziata.

“Questa affermazione si presta a una doppia lettura – commenta Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – C’è sicuramente il dato positivo di una ripresa dei lavori sul fronte dell’estensione del servizio di raccolta porta a porta. Appendino e Unia hanno ripreso il cammino abbandonato dalle giunte precedenti, che avevano de facto cancellato dall’agenda politica l’estensione del porta a porta. Di questo non possiamo non dar merito all’attuale governo cittadino. Resta l’impietoso giudizio dei numeri: siamo ancora a 15 punti percentuali dagli obiettivi di legge previsti per il 2012. Si può, anzi a norma di legge si deve, fare di più!”.