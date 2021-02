Droga nelle scarpe per coprire l’odore, ma il trucco non mette in salvo un pusher di 35 anni a Rivoli

Aveva cercato di nascondere l'odore della droga nascondendo le dosi nelle scarpe. Ma non è bastato a metterlo in salvo dal controllo che i carabinieri hanno effettuato nei suoi confronti, durante un normale accertamento alla circolazione stradale. E' così finito nei guai a Rivoli un pusher di 35 anni. Alcuni grammi di marijuana erano nascosti nelle scarpe, ma una volta allargata la perquisizione anche alla sua abitazione sono saltati fuori altri tre barattoli in vetro contenenti 260 grammi dello stesso stupefacente, ma anche materiale per il confezionamento delle dosi.