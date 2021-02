Nichelino, brutto scontro tra furgone e auto: due persone in ospedale e traffico rallentato

scontro tra furgone e auto: due persone in ospedale e traffico in tilt a Nichelino

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio, a Nichelino all'incrocio tra via XXV Aprile e via Mughetti.

Una mancata precedenza è stata probabilmente all'origine del sinistro: secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, un furgone è uscito da via Mughetti senza cedere il passo alle auto che viaggiavano sulla strada più grande. Risultato: una Nissan Juke si è scontrata contro il furgone, distruggendo la parte anteriore.

A bordo della vettura una coppia, trasportata in ospedale per accertamenti. Per fortuna, nessuno è in gravi dondizioni. Code e caos alla circolazione sono stati le inevitabile conseguenza.