Picchia i genitori anziani per farsi consegnare i soldi con cui comprare la droga: arrestato 47enne di Chivasso

Doppio episodio di violenza tra le mura domestiche, alle porte di Torino. A finire in manette sono stati un uomo che picchiava la moglie, a Moncalieri e un 47enne che minacciava e maltrattava i genitori per avere in cambio del denaro, a Chivasso.

Manette anche per un uomo che maltrattava i genitori utilizzandoli di fatto come un bancomat per ottenere denaro da spendere nelle sue esigenze personali. I militari hanno effettuato alcune indagini che hanno permesso di scoprire anni di maltrattamenti compiuti dall'uomo, che utilizzava i soldi per comprare droga.