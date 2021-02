Alimentazione ed Integratori naturali per favorire il dimagrimento, come perdere peso in modo efficace

Se, fino a pochi anni fa, dimagrire era un obiettivo che molte persone condividevano per aderire ad un certo tipo di canone estetico, oggi siamo diventati più consapevoli sui benefici del controllo, del mantenimento e della perdita del peso. Non si tratta più solo di una questione estetica: sappiamo bene, infatti, che raggiungere un peso adeguato alle nostre caratteristiche individuali è fondamentale per la salute del nostro organismo e della nostra psiche.

È normale, quindi, sentire il bisogno di perdere qualche chilo. Se anche tu avverti questo desiderio, qui potrai trovare alcuni consigli che ti aiuteranno a dimagrire in modo efficace con un'alimentazione sana e un piccolo sostegno da parte di alcuni validi alleati: gli integratori alimentari come Reduslim o tanti altri.

Curare l'alimentazione: il primo passo per perdere peso

Il benessere, si sa, parte da dentro, e perdere peso non fa eccezione: se il tuo scopo è dimagrire, devi iniziare a prenderti cura dell’alimentazione. Siamo abituati a consumare cibi saturi di conservanti e di sostanze incapaci di apportare benefici al nostro corpo, quando non addirittura dannose. Non farti scoraggiare, però: per dimagrire, non importa sottoporsi a diete rigide e proibitive. Cominciare da qualche piccolo cambiamento alle tue abitudini alimentari rappresenta già un passo decisivo per veder scendere i numeri sulla bilancia. Una dieta sana prevede infatti che l’organismo riceva tutti i nutrienti in maniera equilibrata: nel quotidiano, prediligi il consumo di frutta e verdura, alimenti poco calorici e ricchi di fibre che aiutano a contenere l’assorbimento dei grassi. Al loro fianco devono lavorare fibre diverse, contenute ad esempio nella pasta e nel pane (preferibilmente integrali), grazie alle quali viene favorito il lavoro dell'apparato digerente e una buona attività intestinale. A loro volta, le proteine contenute nella carne e nel pesce sono utili ad accelerare il metabolismo, ma attenzione a limitarne il consumo e a preferire la carne bianca alla rossa. Un discorso a parte va riservato ai grassi, nutrienti che spesso vengono incolpati per l’aumento del peso. È invece importante saper distinguere tra grassi "cattivi" (saturi e idrogenati) e grassi "buoni" (contenuti, ad esempio, in alcuni tipi di frutta secca e nell’olio extravergine di oliva); questi ultimi non devono mancare in un regime alimentare equilibrato. Non dimenticare che anche l’acqua svolge un ruolo importante nel dimagrimento e che dovresti assumerne almeno 1,5 o 2 al giorno.

Stimolare il dimagrimento con gli integratori alimentari