Acquistare utensili professionali online, alla ricerca del fornitore migliore!

A chi affidarsi per l'acquisto dei propri utensili da lavoro?

Come non esiste macchina senza ruote, allo stesso modo non è concepibile neanche un professionista privo di utensili per lo svolgimento del proprio lavoro.

Gli utensili non sono solo un accessorio in più, che possiamo scegliere di utilizzare o meno; contrariamente possono essere considerati come un estensione della nostra mano, che potrebbe trovarsi in difficoltà per lo svolgimento di tutte quelle operazioni che prevedono l’avvitamento, lo svitamento, la saldatura o la lavorazione del legno.

Ad oggi su Internet possiamo trovare tantissimi siti specializzati nella vendita di strumenti di altissima qualità, primo fra tutti sicuramente masterfer , conosciuto a livello nazionale.

Perché masterfer è la prima scelta dei professionisti?

Ebbene questo negozio è specializzato nella vendita di utensili a batteria milwaukee, makita, dewalt ryobi e einhell; come se ciò non bastasse offre anche assistenza a vita ai propri clienti, senza abbandonarli subito dopo l’acquisto.

Non limitiamoci però ad un’introduzione generale, andiamo a scoprire questo negozio online più nel dettaglio!

Che tipo di attrezzi possiamo acquistare sul sito?

Partiamo innanzitutto scoprendo che tipo di attrezzi possiamo acquistare su questo sito, caratteristica che ci ha lasciati davvero sorpresi. Recandoci infatti sulla pagina ufficiale, compare subito il catalogo prodotti suddiviso in base all’impiego dell’utensile.

Tra le tantissime sezioni presenti troviamo quella dedicata ai dispositivi di protezione individuale, obbligatori per legge nei cantieri edili, e indispensabili anche nei lavori di fai da te più impegnativi.

Dopodiché troviamo l’area del giardinaggio, ove sono racchiusi banchi da lavoro, caricabatteria, carrelli officina e molto altro ancora. La sezione più interessante è però quella dedicata alle macchine per la lavorazione del metallo, all’interno della quale troviamo gli utensili già citati in precedenza, appartenenti ai marchi più noti al mondo, come makita, milwaukee, dewalt o einhell.

Anche qui masterfer ha saputo distinguersi dalla concorrenza, abbinando ad ogni utensile professionale la sua scheda tecnica, ed un riassunto dei suoi principali punti di forza e caratteristiche.

Questo ci permetterà di comprendere subito se il dispositivo in questione si adatta realmente alle nostre esigenze, senza dover spulciare altre decine di pagine alla ricerca di più informazioni.

Una volta trovato l’utensile perfetto basterà aggiungerlo al carrello e confermare la spedizione, che verrà effettuata in modo celere senza che i nostri prodotti vengano danneggiati.

Un servizio di assistenza e supporto senza rivali

Concludiamo la scoperta di questo negozio online specializzato nella vendita di utensili professionali, con uno sguardo anche al servizio di assistenza e supporto dedicato ai clienti, che non trova rivali.

Nella stragrande maggioranza dei casi quando facciamo un acquisto online qualsiasi rapporto con il venditore si interrompe appena l’oggetto viene ricevuto; ogni problematica potenziale problematica a venire dovrà essere risolta solo da noi, senza più contare su assistenza e aiuto.

Masterfer invece mette a disposizione gratuitamente i suoi professionisti anche per i clienti che hanno già completato il proprio acquisto, ma hanno dubbi e domande riguardanti l’utensile stesso.

Partendo da una problematica di accensione, fino ad un informazione di carattere tecnico, rivolgendoci al servizio di supporto clienti direttamente dal sito web, potremo risolvere il tutto in pochi secondi.

Come può essere contattato il negozio? Non solo via mail, ma anche tramite una telefonata o un messaggio su Whatsapp, servizio di messaggistica che tutti noi utilizziamo quotidianamente.

Per consentirci di ottimizzare al meglio il nostro tempo, il negozio mette anche a disposizione una tabella con le fasce orarie in cui la linea telefonica e meno intasata. Chiamando in sede seguendo gli orari della tabella potremo ricevere una risposta immediata, senza attendere eccessivamente.