Rinnovato il contratto dei metalmeccanici, anche Torino tira un sospiro di sollievo dopo 15 mesi di tensioni

Più di un anno di contrattazione, una trattativa che in alcuni momenti sembrava arenarsi o comunque avere poche prospettive di arrivare al traguardo. E invece, nelle scorse ore, la parte datoriale (Federmeccanica e Assistal) e i sindacati hanno trovato l'accordo sul Contratto nazionale dei metalmeccanici.

In busta paga, gli operai avranno 112 euro in più e la durata dell'accordo non sarà soltanto fino al 2022, ma si spingerà fino al 2024. Un'intesa ovviamente su scala italiana, che coinvolge oltre un milione e 600mila persone, ma che per Torino ha un valore particolare, per storia, tradizione e (si spera) anche futuro.

“Dopo una lunga trattativa, Federmeccanica - guidata dall'ex presidente dell’AMMA di Torino Alberto Dal Poz - e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto un accordo per il contratto dei metalmeccanici molto significativo in un settore estremamente rilevante per il Piemonte - dice Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriale di Torino -. L’intesa firmata oggi costituirà un tassello importante per il rilancio dell’economia italiana. In questo momento di grave crisi era necessario superare i contrasti e puntare su ciò che unisce per far ripartire al più presto il nostro Paese. Il raggiungimento dell’accordo è una dimostrazione di responsabilità da parte di tutte le parti sociali e un segnale forte inviato dal mondo del lavoro all’Italia”.