Maltrattamenti in famiglia e furto: i carabinieri arrestano tre persone nel Torinese

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e furto.

In particolare a Caselle Torinese , nell’hinterland del capoluogo piemontese, i militari della locale Stazione hanno sorpreso una donna rumena presso un esercizio commerciale subito dopo che aveva asportato alcuni capi di abbigliamento ed articoli per la casa. Nell’auto della signora sono stati inoltre rinvenuti altri prodotti di cosmesi e per la cura della persona di probabile provenienza furtiva.

A Sant’Antonino di Susa, sempre nell’hinterland torinese, è finito in manette un cittadino rumeno, domiciliato a Caprie (TO), per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini in quanto l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava molestando i passanti. Alla vista dei carabinieri vi si è scagliato contro tentando di morderne uno.