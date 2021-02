i bambini della elementare 'Battisti' di Moncalieri disegnano per il Regina Margherita

La solidarietà non è mai mancata in questo anno caratterizzato dal Covid ed è un sentimento sempre presente tra i più piccoli. E così i bambini di una scuola di Moncalieri hanno disegnato per i coetanei meno fortunati, che sono ospiti del Regina Margherita.

La classe 3A della elementare "Cesare Battisti" della borgata Tagliaferro ha preso parte ad un concorso sulla rappresentazione grafica dei valori di vita (rispetto, diversità, accoglienza) ed uno dei disegni prodotti dai bimbi è stato selezionato ed è diventato parte del calendario del Banco Azzoaglio, che ha devoluto circa 20 mila euro al reparto oncologico dell'ospedale Regina Margherita e ad altri reparti pediatrici della Regione.

Tutte le famiglie e i docenti della scuola hanno ricevuto in omaggio una copia del libro "Il Mistero del Grandalbero" all'interno del quale si può leggere, tra storie "green" e piatti tipici piemontesi, le ricette di salute con i consigli dei medici del Regina Margherita e le ricette di felicità, testimoniate dai bambini in terapia oncologica.

Perché il senso di questa iniziativa è che bastano anche piccoli gesti per aiutare e sentirsi utili.