Scippa una giovane che passeggia in via Roma ma viene notato da un passante: arrestato dai carabinieri

In particolare a Torino, in via Roma, è finito in manette un algerino di 32 anni per furto. L’uomo, dopo aver avvicinato una ragazza che stava passeggiando, con destrezza gli ha sottratto dalla tasca del giaccone uno smartphone, tentando poi di dileguarsi per le strade limitrofe. Il gesto è stato però notato da un passante che ha allertato i soccorsi. Il pronto intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha consentito dunque di rintracciare il ladro e di arrestarlo.