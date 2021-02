L'altra faccia del premio produzione: se Stellantis lo concede, va peggio per Cnh e Magneti Marelli

Sorpresa amara per i dipendenti di Cnh Italia. Non bastassero le incertezze legate alla futura proprietà (dopo le notizie delle scorse settimane che vorrebbero in atto una trattativa per Iveco con i cinesi di Faw Group), oggi è arrivata l'ufficialità sul premio di produzione per il 2020. Un riconoscimento che - a differenza di quanto successo per gli stabilimenti Stellantis torinesi come Mirafiori, Grugliasco e Teksid di Carmagnola - non ci sarà. L’azienda ha comunicato che nessuno degli stabilimenti torinesi ha raggiunto i livelli di efficienza previsti dal contratto specifico per l’erogazione del premio annuale. Inoltre anche per i lavoratori degli stabilimenti dove tali livelli sono stati raggiunti i risultati (Foggia, Lecce, Brescia e Piacenza) il premio sarà ragguagliato ai ratei effettivamente maturati nel 2020 causa il ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzati durante la crisi pandemica. E quindi rischiano di essere tagliati.

“Questo risultato rende evidenti i limiti del premio di efficienza che, come noi abbiamo sempre evidenziato, non tiene conto del contributo concreto dei lavoratori - dice Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino -. Abbiamo chiesto all’azienda di riconoscere comunque l’impegno e il lavoro dei mesi scorsi delle lavoratrici e ai lavoratori erogando un importo anche agli addetti degli stabilimenti CNHI che non hanno raggiunto i parametri previsti. Le lavoratrici e i lavoratori hanno affrontato prima la riorganizzazione prevista dal piano industriale e poi la pandemia, garantendo sempre la produzione nonostante i rischi sanitari e la pesante riduzione del reddito. Prendiamo atto della prossima convocazione di un tavolo dove valuteremo le proposte aziendali rispetto alle nostre richieste”.