"Il Ministero dell’Interno sfratta la Polizia di Frontiera di Bardonecchia nel momento di massima allerta per gli attraversamenti illegali"

“Il Ministero dell’Interno sfratta gli agenti di Polizia di Frontiera di Bardonecchia, lasciandoli da soli a cercarsi alloggi a proprie spese in alta stagione”. E’ questa la denuncia che arriva dall’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che parla di “scelta intollerabile”, “nel momento di massima allerta per gli attraversamenti illegali del confine francese” e annuncia di farsi portavoce dei disagi affinchè venga trovata una soluzione.

Attualmente in servizio nella cittadina valsusina ci sono 21 uomini e donne, provenienti dal 209esimo corso agenti in prova. Personale al momento collocato all’interno del Commissariato di Bardonecchia, in un’area ricavata nei locali del Centro Montano.

“Finito il loro periodo di prova, però, - spiega Ricca - il Ministero ha deciso di sfrattarli dalla struttura, dicendogli di trovarsi una sistemazione a loro spese in città. Il tutto nel periodo di alta stagione dell’area montana, quello in cui il prezzo degli alloggi è più alto in assoluto (e per di più in una sede considerata “disagiata” per collocazione geografica)”.

“Questi agenti – prosegue l’assessore regionale alla Sicurezza - si trovano a dover cercare un posto in cui dormire, potendo contare solo sul loro stipendio, lontani dalle famiglie e dalle città di provenienza, impegnati in un lavoro di controllo del territorio tanto delicato quanto pericoloso”.

Il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Valter Marin rilancia l’allarme del sindacato di polizia Coisp, già sostenuto dall’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, sull’imminente sfratto dei 21 agenti del settore polizia di frontiera di Bardonecchia che, a partire dal 15 febbraio, dovranno reperirsi un nuovo alloggio a proprie spese.

“Quello del controllo della frontiera con la Francia - ricorda il consigliere Marin - è una attività fondamentale, visti anche i numeri dei transiti fatti registrare negli ultimi mesi da immigrati clandestini che tentano di valicare i passi nell’area compresa tra Moncenisio e Claviere".